В Перми мать и дочь осудили за поджог офиса "Единой России".

ПЕРМЬ, 22 апр - РИА Новости. Двум женщинам по делу о поджоге офиса "Единой России" в Перми назначили по полтора года лишения свободы условно, сообщили РИА Новости в Дзержинском районном суде.
Суд в Перми рассмотрел дело о поджоге местного офиса "Единой России", расположенного в пристрое к девятиэтажному жилому дому на улице Плеханова. Инцидент произошел в октябре 2024 года. Материалы поступили в суд в феврале. На скамье подсудимых оказались мать и дочь из посёлка Гайны. Они заявляли, что действовали под влиянием аферистов.
"Вынесен приговор по делу об умышленном поджоге помещения (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком два года", - сказали в суде.
Собеседник отметил, что обеим женщинам вынесено одинаковое наказание. Они могут подать жалобу на приговор в течение 15 дней.