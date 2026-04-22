Военный суд заочно приговорил к пожизненному командира ВСУ за атаки на Крым - РИА Новости, 22.04.2026
16:21 22.04.2026
Военный суд заочно приговорил к пожизненному командира ВСУ за атаки на Крым

Военный суд приговорил к пожизненному командира ВСУ за атаки на Крым в 2024-2025

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южный окружной военный суд заочно приговорил командира ВСУ к пожизненному заключению за атаки на Крым.
  • Александр Щепцов признан виновным по части 4 статьи 205.1 УК РФ "Организация террористического акта".
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Южный окружной военный суд заочно приговорил к пожизненному заключению командира ВСУ, руководившего атаками на Крым в 2024-2025 годах, в результате которых погибли люди, сообщает Главная военная прокуратура.
"Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего командира 385 отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения капитана 1 ранга Александра Щепцова... приговорил Щепцова к пожизненному лишению свободы с отбыванием первых 18 лет в тюрьме, остальной части наказания - в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он признан виновным по части 4 статьи 205.1 УК РФ "Организация террористического акта, совершенного группой лиц по предварительному сговору и повлекшего значительный ущерб".
Как рассказали в прокуратуре, в суде установлено, что в декабре 2024 года и в мае 2025 года Щепцов с привлечением подчиненных военнослужащих и применением безэкипажных катеров, вооруженных управляемыми ракетами, наносил удары в Крыму по российским воздушным судам и военнослужащим, не принимающим участия в СВО. В результате этих атак погибли люди, был причинен значительный ущерб.
Отмечается, что комбриг ВСУ осуществлял теракты для устрашения населения и дестабилизации работы органов госвласти РФ.
Щепцов находится в международном розыске.
Республика КрымРоссияВооруженные силы УкраиныГлавная военная прокуратура
 
 
