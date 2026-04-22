Суд арестовал первого замглавы Подольска за получение взятки

- Первого замглавы Подольска Александра Мамлая арестовали на два месяца по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Тверской районный суд столицы отправил в СИЗО первого заместителя главы городского округа Подольск Московской области Александра Мамлая, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.
«
"Суд избрал Мамлаю меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сказал собеседник агентства.
Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).
О назначении Мамлая на пост замглавы Подольска, курирующего сферы ЖКХ, благоустройства, дорожного хозяйства и экологии, СМИ сообщали в июле 2024 года. На сайте горадминистрации он впервые упоминается как первый замглавы в мае 2025 года.