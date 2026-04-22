КС вступился за россиянку, которой доначислили налог при продаже квартиры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело россиянки, которой доначислили налог при продаже квартиры, полученной взамен жилья, изъятого в муниципальную собственность, следует из материалов КС.
КС РФ в среду принял постановление по делу о проверке конституционности абзаца второго пункта 2 статьи 217.1 Налогового кодекса (НК) РФ. Рассмотрение дела состоялось по жалобе Александры Догарь из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Согласно релизу КС, в 2017 году участок с домом в городе Лабытнанги, где находилась квартира заявительницы, изъяли для муниципальных нужд. Взамен Догарь получила равноценное жилье, которое она решила продать в 2021 году.
В результате налоговые органы доначислили заявительнице НДФЛ с продажи недвижимости, поскольку она владела квартирой менее пяти лет, а также назначили штраф. Суды, куда обратилась Догарь, пришли к выводу, что оспариваемая норма НК, позволяющая при расчете налоговой базы суммировать сроки владения изымаемым и полученным взамен жильем, распространяется только на программу реновации в Москве.
Как указал Конституционный суд, установленный Налоговым кодексом пятилетний (для ряда случаев – трехлетний) срок владения недвижимостью для освобождения от уплаты НДФЛ при ее продаже является "условным индикатором" того, что квартира была куплена не для дальнейшей перепродажи в целях быстрого получения дохода.
"Оспариваемая норма введена в налоговое регулирование для защиты законных ожиданий граждан и для наиболее полной компенсации возможных потерь, возникающих в связи с проведением программы реновации. При этом льгота установлена не по территориальному признаку (проживание в Москве), а именно в связи с участием в особой градостроительной программе, реализуемой на основании решения федерального законодателя", - приводится в релизе КС его позиция.
При этом, по оценке Конституционного суда, жилье может принудительно изыматься у владельца не только в рамках программы реновации. Соответственно, в оспариваемой норме НК РФ усматривается конституционно-значимый пробел.
Согласно постановлению КС РФ, оспариваемая норма не соответствует Конституции РФ, поскольку не предусматривает применения специального порядка определения минимального предельного срока владения недвижимостью, включающего и период владения освобожденным жильем, к тем жилым помещениям, имущественных прав на которые их владельцы лишаются по решению органов власти, не связанному с реализацией столичной программы реновации.
Законодателю надлежит внести необходимые изменения в действующее правовое регулирование.
"Судебные акты по делу гражданки Догарь Александры Дмитриевны в части налога на доходы физических лиц с продажи квартиры подлежат пересмотру в установленном порядке", - отмечается в постановлении КС.
Как уточняется, это постановление не является основанием для пересмотра вступивших в силу судебных актов по иным делам об уплате НДФЛ при продаже недвижимости, кроме дела заявительницы.