КС вступился за россиянку, которой доначислили налог при продаже квартиры

Краткий пересказ от РИА ИИ Конституционный суд России направил на пересмотр дело россиянки, которой доначислили налог при продаже квартиры, полученной взамен изъятого жилья.

Конституционный суд признал, что норма Налогового кодекса, позволяющая суммировать сроки владения изымаемым и полученным взамен жильем, не соответствует Конституции.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Конституционный суд (КС) России направил на пересмотр дело россиянки, которой доначислили налог при продаже квартиры, полученной взамен жилья, изъятого в муниципальную собственность, следует из материалов КС.

КС РФ в среду принял постановление по делу о проверке конституционности абзаца второго пункта 2 статьи 217.1 Налогового кодекса (НК) РФ. Рассмотрение дела состоялось по жалобе Александры Догарь из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Согласно релизу КС, в 2017 году участок с домом в городе Лабытнанги , где находилась квартира заявительницы, изъяли для муниципальных нужд. Взамен Догарь получила равноценное жилье, которое она решила продать в 2021 году.

В результате налоговые органы доначислили заявительнице НДФЛ с продажи недвижимости, поскольку она владела квартирой менее пяти лет, а также назначили штраф. Суды, куда обратилась Догарь, пришли к выводу, что оспариваемая норма НК, позволяющая при расчете налоговой базы суммировать сроки владения изымаемым и полученным взамен жильем, распространяется только на программу реновации в Москве

Как указал Конституционный суд, установленный Налоговым кодексом пятилетний (для ряда случаев – трехлетний) срок владения недвижимостью для освобождения от уплаты НДФЛ при ее продаже является "условным индикатором" того, что квартира была куплена не для дальнейшей перепродажи в целях быстрого получения дохода.

"Оспариваемая норма введена в налоговое регулирование для защиты законных ожиданий граждан и для наиболее полной компенсации возможных потерь, возникающих в связи с проведением программы реновации. При этом льгота установлена не по территориальному признаку (проживание в Москве), а именно в связи с участием в особой градостроительной программе, реализуемой на основании решения федерального законодателя", - приводится в релизе КС его позиция.

При этом, по оценке Конституционного суда, жилье может принудительно изыматься у владельца не только в рамках программы реновации. Соответственно, в оспариваемой норме НК РФ усматривается конституционно-значимый пробел.

Согласно постановлению КС РФ, оспариваемая норма не соответствует Конституции РФ, поскольку не предусматривает применения специального порядка определения минимального предельного срока владения недвижимостью, включающего и период владения освобожденным жильем, к тем жилым помещениям, имущественных прав на которые их владельцы лишаются по решению органов власти, не связанному с реализацией столичной программы реновации.

Законодателю надлежит внести необходимые изменения в действующее правовое регулирование.

"Судебные акты по делу гражданки Догарь Александры Дмитриевны в части налога на доходы физических лиц с продажи квартиры подлежат пересмотру в установленном порядке", - отмечается в постановлении КС.