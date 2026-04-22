11:36 22.04.2026 (обновлено: 11:47 22.04.2026)
Суд приговорил кинокритика-иноагента Долина* к одному году колонии

Кинокритик Антон Долин*. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кинокритик Антон Долин* приговорен к одному году лишения свободы за нарушение закона об иностранных агентах.
  • Ему также назначен запрет на администрирование сайтов в интернете сроком на два года.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Мировой судья участка №353 по району Аэропорт заочно приговорил кинокритика Антона Долина* к году лишения свободы за нарушение закона об иностранных агентах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В среду в ходе прений сторон обвинение просило для Долина один год и 10 месяцев общего режима и три года запрета на администрирование сайтов.
"Признать виновным… Назначить наказание в виде лишения свободы на срок один год ", - огласила решение судья.
Также кинокритику был назначен запрет на администрирование сайтов в сети интернет сроком на два года.
По версии следствия, Долин* в период с октября 2022 года по март 2025 года распространял информацию в своих социальных сетях без указания маркировки иностранного агента, за что ранее неоднократно был привлечен к административной ответственности в течение одного года. Ему вменяется обвинение в нарушении порядка деятельности иностранного агента (часть 2, статья 330.1 УК РФ).
Минюст РФ внес Долина* в перечень иностранных агентов в октябре 2022 года. Он заочно арестован и объявлен в федеральный розыск.
* Лицо, признанное иноагентом на территории РФ.
