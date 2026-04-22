Экс-главу космического центра имени Хруничева заочно осудили на семь лет - РИА Новости, 22.04.2026
03:38 22.04.2026
Экс-главу космического центра имени Хруничева заочно осудили на семь лет

Экс-главу центра имени Хруничева Калиновского заочно приговорили к семи годам

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший гендиректор Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Андрей Калиновский заочно приговорен к 7 годам колонии за превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
  • Приговор вступил в силу в конце марта, Калиновский объявлен в международный розыск, его имущество в России арестовано.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Московский суд заочно приговорил к 7 годам объявленного в международный розыск бывшего гендиректора государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева Андрея Калиновского по делу с ущербом в почти 400 миллионов рублей, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Калиновского заочно признали виновным в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Фигурант, как было установлено в суде, в должности сначала исполняющего обязанности гендиректора, а затем и главы космического центра, заключил на заведомо невыгодных для своего предприятия условиях договоры поставок с ООО "Сандвик", а также обеспечивал его победу в конкурсных процедурах.
Предметом одного из договоров являлась поставка нескольких тысяч позиций: твердосплавного инструмента и инструментальной оснастки. При этом "экономическая и техническая необходимость в замене ранее имевшихся инструментов отсутствовала, производство продукции не увеличилось, производительность оборудования не изменилась, прибыль общества от замены оборудования не выросла", следует из материалов. Более того, новый инструмент критиковали сотрудники, а некоторые позиции и вовсе имели признаки фальсификации.
Начальник одного из отделов в своих свидетельских показаниях пояснил, что Калиновский требовал заключить договор только с определенной фирмой, затраты на закупку инструмента необоснованно выросли в 3-5 раз.
"Калиновский на совещании сообщил, что оборудование фирмы "Сандвик" — самое лучшее в мире и что имеющееся на предприятии оборудование нужно заменить", - цитируются в материалах слова ещё одного свидетеля.
Ущерб по делу составил 393,5 миллиона рублей, эти средства московский суд взыскал с Калиновского в доход государства, также заочно приговорив мужчину к 7 годам колонии. Калиновский заочно арестован в России и объявлен в международный розыск, на его имущество в России наложен арест. По данным некоторых СМИ, мужчина скрылся на Кипре.
Приговор вступил в силу в конце марта, заключается в материалах.
Калиновский занимал должность гендиректора Государственного космического научно-производственного центра имени М.В.Хруничева (Центр Хруничева) с 2014 по 2017 годы.
ПроисшествияРоссияКипрАндрей КалиновскийГКНПЦ имени М. В. Хруничева
 
 
