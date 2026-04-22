Ключевая ставка не выше девяти процентов в 2027 году реальна, уверен Костин
12:32 22.04.2026 (обновлено: 12:35 22.04.2026)
Ключевая ставка не выше девяти процентов в 2027 году реальна, уверен Костин

Костин: ключевая ставка в 8-9% в 2027 году реальна

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Ключевая ставка Банка России в 8-9% в 2027 году реальна, такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин в рамках бизнес-диалога с клиентами.
Отвечая на вопрос, реально ли достичь ключевой ставки в 8–9% в 2027 году, он сказал: "Мне кажется, реально, да".
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Глава "Эксперт РА" рассказала, какая ключевая ставка нужна экономике России
19 апреля, 10:21
"Многие ругают Центральный банк, но в этом есть четкая логика. Действительно, инфляция – это плохо. Действительно, хорошо, если бы инфляция была бы 4%, тогда ставка была бы 6-7%, наверное", – добавил Костин.
Он вспомнил, что ключевая ставка в России достигала 21% и обратил внимание, что сегодня российской экономике тяжело, но если взяли курс, то его "надо потерпеть".
"Думаю, что ожидать надо, что все-таки ставка будет снижаться. И в 2027 году, мне кажется, она должна упасть все-таки до однозначной цифры", – заключил он.
Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку седьмой раз подряд – до 15%, повторив февральский шаг в 0,5 процентного пункта. Следующее заседание по ключевой ставке пройдет 24 апреля.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Аналитики ждут снижения ключевой ставки Банка России
01:10
 
