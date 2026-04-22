01:10 22.04.2026
Аналитики ждут снижения ключевой ставки Банка России в пятницу до 14,5 процента

Центральный банк России. Архивное фото
  • Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков прогнозирует снижение ключевой ставки Банка России на 0,5 процентного пункта до 14,5% годовых.
  • Аргументами для такого решения аналитики называют замедление роста экономической активности, снижение инфляционных ожиданий и замедление темпов инфляции.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Банк России в пятницу снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта – до 14,5% годовых, прогнозирует большинство опрошенных РИА Новости аналитиков.
Регулятор последовательно, но осторожно смягчает денежно-кредитную политику с прошлого года. Если в начале 2025 года ключевая ставка составляла 21%, то в конце года – 16%. В марте Банк России снизил ключевую ставку седьмой раз подряд – до 15%, повторив февральский шаг в 0,5 процентного пункта.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидают снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта. Среди аргументов в пользу такого решения они называют замедление роста экономической активности, снижение инфляционных ожиданий со стороны населения и бизнеса и замедление темпов инфляции.
"Банк России на ближайшем заседании 24 апреля снизит ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 14,5%", – считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Согласен с ним старший директор рейтингов финансовых институтов рейтинговой службы НРА Павел Жолобов.
Он обратил внимание на снижение ВВП на 1,8% в январе-феврале, уменьшение индикатора бизнес-климата в марте до минимума с 2022 года, а индекса деловой активности обрабатывающих отраслей – до 48,3 пункта (-1,2 пункта). "Ни о каком перегреве уже речи нет", – указал главный экономист рейтингового агентства Эксперт РА Антон Табах.
Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая тоже ждет снижения ставки на 0,5 процентного пункта. При этом она допустила, что на фоне конфликта на Ближнем Востоке регулятор может быть острожнее – рассмотреть снижение ставки на 0,25 процентного пункта или сохранение на текущем уровне. Напряженная геополитическая ситуация остается важным проинфляционным риском, указал Васильев.
Главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров ждет снижения ставки по 0,5 процентного пункта на ближайших двух заседаниях. Инфляционные ожидания россиян на год вперед в апреле снизились до 12,9% с 13,4%, хотя остаются повышенными, напомнил он. Уровень инфляции в 5,86% на конец первого квартала сложился ниже февральских оценок Банка России в 6,3%, добавила Беленькая.
"В целом монетарная политика останется жесткой, то есть продолжит охлаждать потребительский и инвестиционный спрос, а также стимулировать склонность граждан и бизнеса к сбережениям, а не тратам", – заключил Васильев.
ЭкономикаБлижний ВостокМихаил ВасильевАнтон ТабахСовкомбанкЭксперт РАБКС Мир инвестиций
 
 
