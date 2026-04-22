CENTCOM заявил, что США перехватили 29 судов во время блокады Ормуза

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) утверждает, что Соединенные Штаты перехватили 29 судов в рамках блокады Ормузского пролива.
При этом командование выступило с опровержением сообщений, согласно которым определенным коммерческим судам удалось обойти блокаду.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.