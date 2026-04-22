CENTCOM заявил, что США перехватили 29 судов во время блокады Ормуза
23:40 22.04.2026
CENTCOM заявил, что США перехватили 29 судов во время блокады Ормуза

© REUTERS / StringerСудно в Ормузском проливе
Судно в Ормузском проливе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США перехватили 29 судов в рамках блокады Ормузского пролива.
  • Центральное командование ВС США опровергло сообщения о том, что некоторым коммерческим судам удалось обойти блокаду.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Центральное командование ВС США (CENTCOM) утверждает, что Соединенные Штаты перехватили 29 судов в рамках блокады Ормузского пролива.
"Силы США потребовали от 29 судов развернуться или вернуться в порт в рамках блокады США против Ирана", - говорится в сообщении на странице командования в соцсети Х.
При этом командование выступило с опровержением сообщений, согласно которым определенным коммерческим судам удалось обойти блокаду.
Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
