22:19 22.04.2026
В Минфине США заявили, что продолжают искать методы давления на Россию

ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. США продолжают поддерживать уже имеющиеся и прорабатывать новые методы санкционного давления на Россию, заявил помощник министра финансов США Джонатан Берк.
"Мы продолжаем применять наши санкции (в отношении России - ред.). Мы продолжаем выявлять новые способы их применения", - заявил Берк во время дачи показаний в комитете по финансам палаты представителей США.
Берк также отметил, что США продолжают тесно сотрудничать с международными партнерами, оперативно обмениваясь информацией об уязвимостях в санкционном режиме, чтобы обеспечить эффективность принимаемых ими мер по ограничению финансовой активности России.
Министерство финансов США сообщило 18 апреля о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.
В феврале президент США Дональд Трамп заявлял, что поддержал бы отмену санкций против России, если будет достигнута договоренность по урегулированию конфликта на Украине.
