В Минфине США заявили, что продолжают искать методы давления на Россию

ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. США продолжают поддерживать уже имеющиеся и прорабатывать новые методы санкционного давления на Россию, заявил помощник министра финансов США Джонатан Берк.

"Мы продолжаем применять наши санкции (в отношении России - ред.). Мы продолжаем выявлять новые способы их применения", - заявил Берк во время дачи показаний в комитете по финансам палаты представителей США

Берк также отметил, что США продолжают тесно сотрудничать с международными партнерами, оперативно обмениваясь информацией об уязвимостях в санкционном режиме, чтобы обеспечить эффективность принимаемых ими мер по ограничению финансовой активности России.

Министерство финансов США сообщило 18 апреля о возобновлении лицензии на продажу российской нефти, распространив ослабления американских санкций на сырье, загруженное на суда до 17 апреля, документ действует до 16 мая.