Демократы и республиканцы перекраивают округа для победы на выборах в США

ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Демократическая и Республиканская партии США меняют границы избирательных округов в попытке обеспечить себе преимущество на промежуточных выборах в конгресс в ноябре, выяснило РИА Новости, проанализировав последние изменения электоральных округов страны.
В США распространена практика джерримендеринга - манипуляции границами избирательных округов, при которой их специально "рисуют" так, чтобы увеличить шансы одной партии на победу и ослабить влияние другой. Этого можно добиться, например, определяя сторонников соперника в один округ с огромным перевесом и рассеивая остальных по другим округам, где они уже не могут победить. Традиционно округа в США пересматриваются раз в 10 лет, но сейчас эта норма фактически сломана и десятки штатов обсуждают или уже проводят внеочередное изменение границ округов.
По данным американской Национальной конференции законодательных органов штатов (NCSL), по состоянию на апрель, семь штатов - Калифорния, Миссури, Северная Каролина, Огайо, Техас, Юта и Вирджиния - уже утвердили новые карты избирательных округов.
Наиболее свежий из подобных кейсов произошел во вторник, когда избиратели в Вирджинии одобрили в ходе референдума изменение границ электоральных округов штата. Новая карта дает демократам возможность получить до четырех дополнительных мест в палате представителей на промежуточных выборах, потенциально потеснив при этом республиканцев.
В трех других штатах: Мэриленде, Южной Каролине и Вашингтоне - были внесены законопроекты, в случае принятия которых электоральные карты также претерпят изменения.
Кроме того, во Флориде губернатор Рон Десантис созвал специальную сессию для решения вопроса о перераспределении избирательных округов для выборов в конгресс. Республиканская партия может получить до пяти дополнительных мест на промежуточных выборах в зависимости от того, как легислатура штата определит границы округов.
Еще четыре штата: Алабама, Луизиана, Северная Дакота и Висконсин - возможно, также поменяют границы электоральных округов после соответствующих решений судов, следует из данных NCSL.
Перекройка избирательных округов активизировалась после того, как при поддержке президента США Дональда Трампа в августе 2025 года сенат Техаса одобрил вариант карты, которая, как предполагается, даст республиканцам дополнительные пять мест на выборах в палату представителей в ноябре.
В ответ губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 22 августа 2025 года подписал проект перераспределения избирательных округов штата, что может дать демократам преимущество в пять кресел на грядущих промежуточных выборах. Республиканцы обратились в суд с целью заблокировать эту инициативу, однако верховный суд иск отклонил.
Что касается других штатов, где уже были изменены границы электоральных округов, в Миссури и Северной Каролине такая мера может обеспечить Республиканской партии по одному дополнительному месту на промежуточных выборах, в Огайо - от одного до двух, посчитала газета New York Times. В Юте перекройка границ, напротив, должна дать преимущество в одно кресло демократам.
До промежуточных выборов остается около полугода, поэтому как демократы, так и республиканцы, вероятно, будут наращивать усилия по борьбе за голоса своих сторонников. Во вторник американские СМИ сообщили, что представители администрации Трампа провели в Вашингтоне тайную встречу, посвященную мобилизации электората американского лидера в преддверии выборов.
В ноябре в США пройдут промежуточные выборы в конгресс, на которых, по прогнозам аналитиков, республиканцы рискуют потерять контроль над палатой представителей в пользу демократов. Эксперты связывают возможную утрату большинства в конгрессе с падением рейтингов администрации на фоне военной кампании против Ирана, а также ростом цен.