Демократы и республиканцы перекраивают округа для победы на выборах в США

Краткий пересказ от РИА ИИ Демократическая и Республиканская партии США меняют границы избирательных округов, чтобы обеспечить себе преимущество на промежуточных выборах в конгресс.

Семь штатов — Калифорния, Миссури, Северная Каролина, Огайо, Техас, Юта и Вирджиния — уже утвердили новые карты избирательных округов.

Перекройка избирательных округов активизировалась после того, как сенат Техаса при поддержке президента США Дональда Трампа одобрил вариант карты, которая может дать республиканцам дополнительные места на выборах в палату представителей.

ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Демократическая и Республиканская партии США меняют границы избирательных округов в попытке обеспечить себе преимущество на промежуточных выборах в конгресс в ноябре, выяснило РИА Новости, проанализировав последние изменения электоральных округов страны.

США распространена практика джерримендеринга - манипуляции границами избирательных округов, при которой их специально "рисуют" так, чтобы увеличить шансы одной партии на победу и ослабить влияние другой. Этого можно добиться, например, определяя сторонников соперника в один округ с огромным перевесом и рассеивая остальных по другим округам, где они уже не могут победить. Традиционно округа в США пересматриваются раз в 10 лет, но сейчас эта норма фактически сломана и десятки штатов обсуждают или уже проводят внеочередное изменение границ округов.

Миссури, Северная Каролина, Огайо, Техас, По данным американской Национальной конференции законодательных органов штатов (NCSL), по состоянию на апрель, семь штатов - Калифорния Юта и Вирджиния - уже утвердили новые карты избирательных округов.

Наиболее свежий из подобных кейсов произошел во вторник, когда избиратели в Вирджинии одобрили в ходе референдума изменение границ электоральных округов штата. Новая карта дает демократам возможность получить до четырех дополнительных мест в палате представителей на промежуточных выборах, потенциально потеснив при этом республиканцев.

Южной Каролине и В трех других штатах: Мэриленде Вашингтоне - были внесены законопроекты, в случае принятия которых электоральные карты также претерпят изменения.

Кроме того, во Флориде губернатор Рон Десантис созвал специальную сессию для решения вопроса о перераспределении избирательных округов для выборов в конгресс. Республиканская партия может получить до пяти дополнительных мест на промежуточных выборах в зависимости от того, как легислатура штата определит границы округов.

Луизиана, Северная Дакота и Еще четыре штата: Алабама Висконсин - возможно, также поменяют границы электоральных округов после соответствующих решений судов, следует из данных NCSL.

Перекройка избирательных округов активизировалась после того, как при поддержке президента США Дональда Трампа в августе 2025 года сенат Техаса одобрил вариант карты, которая, как предполагается, даст республиканцам дополнительные пять мест на выборах в палату представителей в ноябре.

В ответ губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом 22 августа 2025 года подписал проект перераспределения избирательных округов штата, что может дать демократам преимущество в пять кресел на грядущих промежуточных выборах. Республиканцы обратились в суд с целью заблокировать эту инициативу, однако верховный суд иск отклонил.

Что касается других штатов, где уже были изменены границы электоральных округов, в Миссури и Северной Каролине такая мера может обеспечить Республиканской партии по одному дополнительному месту на промежуточных выборах, в Огайо - от одного до двух, посчитала газета New York Times. В Юте перекройка границ, напротив, должна дать преимущество в одно кресло демократам.

До промежуточных выборов остается около полугода, поэтому как демократы, так и республиканцы, вероятно, будут наращивать усилия по борьбе за голоса своих сторонников. Во вторник американские СМИ сообщили, что представители администрации Трампа провели в Вашингтоне тайную встречу, посвященную мобилизации электората американского лидера в преддверии выборов.