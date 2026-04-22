ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок

- США начали крупнейшую со времен Второй мировой войны кампанию по строительству подлодок.
- Вашингтон ускорил работу в рамках программы ядерных силовых установок Военно-морских сил.
ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. США начали крупнейшую со времен Второй мировой войны кампанию по строительству подлодок, сообщил директор программы ядерных силовых установок ВМС страны адмирал Уильям Хьюстон.
"То, что мы делаем сейчас, — это крупнейшее наращивание подводного флота, по сути, со времен окончания Второй мировой войны <...>. Мы реализуем по-настоящему масштабную программу строительства. Каждый год мы строим больше тоннажа, чем в разгар холодной войны", — рассказал он во время дискуссии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
По словам адмирала, Вашингтон ускорили эту работу в рамках программы ядерных силовых установок Военно-морских сил.
Неделю назад глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что в войска сейчас поставляют больше нового ядерного оружия и реализуют больше программ модернизации боеголовок, чем когда-либо со времен холодной войны.
Министр добавил, что проект бюджета на 2027 год предусматривает исторический по масштабам объем инвестиций в объеме 27,44 миллиарда долларов на модернизацию ядерного арсенала.