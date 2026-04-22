ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок - РИА Новости, 22.04.2026
18:00 22.04.2026 (обновлено: 20:16 22.04.2026)
ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок

ВМС США начали крупнейшую со времен Второй мировой войны стройку подлодок

© U.S. Navy photo by Journalist 3rd Class B. L. Keller. Американская подводная лодка "Флорида". Архивное фото
Американская подводная лодка Флорида - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© U.S. Navy photo byJournalist 3rd Class B. L. Keller.
Американская подводная лодка "Флорида". Архивное фото
  • США начали крупнейшую со времен Второй мировой войны кампанию по строительству подлодок.
  • Вашингтон ускорил работу в рамках программы ядерных силовых установок Военно-морских сил.
ВАШИНГТОН, 22 апр — РИА Новости. США начали крупнейшую со времен Второй мировой войны кампанию по строительству подлодок, сообщил директор программы ядерных силовых установок ВМС страны адмирал Уильям Хьюстон.
"То, что мы делаем сейчас, — это крупнейшее наращивание подводного флота, по сути, со времен окончания Второй мировой войны <...>. Мы реализуем по-настоящему масштабную программу строительства. Каждый год мы строим больше тоннажа, чем в разгар холодной войны", — рассказал он во время дискуссии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
По словам адмирала, Вашингтон ускорили эту работу в рамках программы ядерных силовых установок Военно-морских сил.
Неделю назад глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что в войска сейчас поставляют больше нового ядерного оружия и реализуют больше программ модернизации боеголовок, чем когда-либо со времен холодной войны.
Министр добавил, что проект бюджета на 2027 год предусматривает исторический по масштабам объем инвестиций в объеме 27,44 миллиарда долларов на модернизацию ядерного арсенала.
