В США потребовали от главы ФБР доказать отсутствие проблем с алкоголем

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Конгрессмены-демократы потребовали, чтобы директор ФБР Кэш Патель доказал им, что у него нет проблем с алкоголем, пишет издание Hill

"Демократы из комитета палаты представителей по юридическим вопросам требуют, чтобы директор Кэш Патель передал в конгресс информацию, связанную с обвинениями в том, что он регулярно употреблял спиртное в больших количествах в то время, когда уже возглавлял контрразведывательное ведомство", — говорится в статье.

По информации издания, накануне конгрессмены направили Пателю письмо, в котором попросили его ответить на анкету для допуска к информации, представить результаты теста на связанные с алкоголем расстройства и дать под присягой письменное заверение, что эти документы верны.

Подозрения демократов строятся на статье журнала The Atlantic, где утверждалось, что глава ФБР слишком много пьет и часто отсутствует на рабочем месте.