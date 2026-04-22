16:42 22.04.2026 (обновлено: 17:13 22.04.2026)
В США потребовали от главы ФБР доказать отсутствие проблем с алкоголем

Глава ФБР Кэш Патель. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конгрессмены-демократы потребовали от директора ФБР Кэша Пателя доказательств отсутствия у него проблем с алкоголем.
  • Пателю направили письмо с просьбой ответить на анкету для допуска к информации, представить результаты теста на связанные с алкоголем расстройства и дать под присягой письменное заверение в верности этих документов.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Конгрессмены-демократы потребовали, чтобы директор ФБР Кэш Патель доказал им, что у него нет проблем с алкоголем, пишет издание Hill.
"Демократы из комитета палаты представителей по юридическим вопросам требуют, чтобы директор Кэш Патель передал в конгресс информацию, связанную с обвинениями в том, что он регулярно употреблял спиртное в больших количествах в то время, когда уже возглавлял контрразведывательное ведомство", — говорится в статье.
Глава ФБР подал иск к журналу из-за статьи о его проблемах со спиртным
По информации издания, накануне конгрессмены направили Пателю письмо, в котором попросили его ответить на анкету для допуска к информации, представить результаты теста на связанные с алкоголем расстройства и дать под присягой письменное заверение, что эти документы верны.
Подозрения демократов строятся на статье журнала The Atlantic, где утверждалось, что глава ФБР слишком много пьет и часто отсутствует на рабочем месте.
Патель обвинил журнал в "лживых нападках" и подал против него иск на 250 миллионов долларов. Atlantic заявил, что не будет отказываться от публикации и намерен защищать своих авторов в суде.
Журнал Atlantic назвал иск главы ФБР против него необоснованным
