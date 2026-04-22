В Филадельфии водитель преднамеренно въехал в полицейский участок

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Водитель преднамеренно въехал в вестибюль полицейского участка в северо-восточной части Филадельфии в американском штате Пенсильвания, пять человек пострадали, заявил комиссар полиции Кевин Бетел.

По его словам, сначала полицейские отреагировали на конфликт, в котором участвовали мужчина и его отец, а затем возобновили патрулирование. Но вскоре после этого тот же самый мужчина на автомобиле врезался в вестибюль полицейского участка, добавил комиссар.