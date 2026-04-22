В Филадельфии водитель преднамеренно въехал в полицейский участок

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Водитель преднамеренно въехал в вестибюль полицейского участка в северо-восточной части Филадельфии в американском штате Пенсильвания, пять человек пострадали, заявил комиссар полиции Кевин Бетел.
По его словам, сначала полицейские отреагировали на конфликт, в котором участвовали мужчина и его отец, а затем возобновили патрулирование. Но вскоре после этого тот же самый мужчина на автомобиле врезался в вестибюль полицейского участка, добавил комиссар.
"Человек резко повернул направо прямо в направлении вестибюля участка второго округа. Там были пять человек... К счастью, они не получили серьезных травм, они все были госпитализированы... Это явно преднамеренный поступок, исходя из видео, которое мы просмотрели", - заявил Бетел в ходе брифинга, который транслировал телеканал NBC10 Philadelphia.
Он отметил, что подозреваемый был задержан.
