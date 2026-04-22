"Уже мчатся в Белый дом": в США сообщили о давлении на Трампа из-за Ирана

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Израиль будет давить на президента США Дональда Трампа из-за продления перемирия с Ираном, такое мнение в соцсети Х выразил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
«
"Хотя сегодня мы и избежали худшего, но большая проблема все еще остается. <…> На Трампа будет оказано огромное давление со стороны Израиля и ястребов войны в его ближайшем окружении, которые, без сомнения, уже мчатся в Белый дом, чтобы попытаться заставить его передумать", — сообщил военный.
При этом, по мнению Дэвиса, американскому обществу стоит повлиять на своего президента, чтобы администрация пошла на необходимые уступки перед Тегераном и не возобновила боевые действия на Ближнем Востоке.
Во вторник вечером глава Белого дома продлил двухнедельное перемирие с Ираном до окончания переговоров за несколько часов до его истечения.
Тегеран и Вашингтон объявили о прекращении огня две недели назад. За это время они провели переговоры в Исламабаде, которые, однако, завершились безрезультатно.
Новая встреча была запланирована на среду, но Иран отказался принять в ней участие. Как сообщило Tasnim, власти ИРИ посчитали контакты со Штатами пустой тратой времени, поскольку они препятствуют сделке, которая устроила бы обе стороны.
По информации агентства IRNA, Исламская Республика приняла это решение из-за блокады в Ормузском проливе и чрезмерных и нереалистичных требований США.