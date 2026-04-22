США выделили средства на сбор данных о боевых травмах на Украине

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерство обороны США выделило 12,4 миллиона долларов на сбор и изучение данных о боевых травмах на Украине для совершенствования военно-медицинской подготовки армии США и НАТО, выяснило РИА Новости, изучив американские правительственные данные.

Контракт с фондом Генри М. Джексона (HJF) по развитию военной медицины был заключен в феврале 2023 года на 3 миллиона долларов и впоследствии расширен до 12,4 миллиона через ряд дополнительных соглашений. Формально контракт завершился в сентябре 2025 года, однако в январе 2026 года работы были продолжены, выяснило РИА Новости.