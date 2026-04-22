Рейтинг@Mail.ru
США выделили средства на сбор данных о боевых травмах на Украине
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:32 22.04.2026
США выделили средства на сбор данных о боевых травмах на Украине

Пентагон потратил 12,4 миллиона долларов на данные о боевых травмах на Украине

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство обороны США выделило 12,4 миллиона долларов на сбор и изучение данных о боевых травмах на Украине.
  • HJF совместно с Aspen Medical USA разрабатывает медицинские уроки для армий США и НАТО, используя данные о медицинской помощи пострадавшим, включая информацию из гражданской медицины.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Министерство обороны США выделило 12,4 миллиона долларов на сбор и изучение данных о боевых травмах на Украине для совершенствования военно-медицинской подготовки армии США и НАТО, выяснило РИА Новости, изучив американские правительственные данные.
Контракт с фондом Генри М. Джексона (HJF) по развитию военной медицины был заключен в феврале 2023 года на 3 миллиона долларов и впоследствии расширен до 12,4 миллиона через ряд дополнительных соглашений. Формально контракт завершился в сентябре 2025 года, однако в январе 2026 года работы были продолжены, выяснило РИА Новости.
"HJF совместно с Aspen Medical USA разрабатывает медицинские уроки, которые будут применяться в текущих и будущих военно-медицинских операциях армий США и НАТО", - говорится в пресс-релизе организации.
Программа охватывает весь спектр медицинской помощи пострадавшим - от момента ранения до стационарного лечения, включая данные гражданской медицины через украинское министерство здравоохранения. К сбору данных также привлечена американская НКО Global Response Medicine, работающая непосредственно в зонах высоких потерь.
В миреСШАНАТОУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала