Разведка США считает, что Иран сохранил военные ресурсы, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Разведка США считает, что Иран сохранил значительные военные ресурсы вопреки сообщениям администрации об уничтожении оборонного и наступательного потенциала исламской республики, утверждает телеканал NBC со ссылкой на заявление американских законодателей.
Отмечается также, что данные военной разведки расходятся с заявлениями президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета, которые утверждали о полном контроле над воздушным пространством Ирана и уничтожении иранской оборонной промышленности.
Как следует из представленных ранее в конгресс США показаний директора разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенанта Джеймса Адамса, Иран сохраняет в своем запасе тысячи ракет и беспилотников, которые могут представлять угрозу силам США и их союзников на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры завершились безрезультатно. Второй раунд переговоров должен был состояться 22 апреля, но вылет американской делегации в Исламабад был отложен до получения предложений Тегерана по урегулированию конфликта.
