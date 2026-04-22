Рейтинг@Mail.ru
Разведка США считает, что Иран сохранил военные ресурсы, пишут СМИ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:22 22.04.2026
© AP Photo / Vahid Salemi — Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Разведка США считает, что Иран сохранил значительные военные ресурсы вопреки сообщениям администрации об уничтожении оборонного и наступательного потенциала исламской республики, утверждает телеканал NBC со ссылкой на заявление американских законодателей.
"Военная разведка США считает, что Иран все еще имеет значительные военные ресурсы", - говорится в публикации на сайте телеканала.
Отмечается также, что данные военной разведки расходятся с заявлениями президента США Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хегсета, которые утверждали о полном контроле над воздушным пространством Ирана и уничтожении иранской оборонной промышленности.
Как следует из представленных ранее в конгресс США показаний директора разведывательного управления Пентагона генерал-лейтенанта Джеймса Адамса, Иран сохраняет в своем запасе тысячи ракет и беспилотников, которые могут представлять угрозу силам США и их союзников на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры завершились безрезультатно. Второй раунд переговоров должен был состояться 22 апреля, но вылет американской делегации в Исламабад был отложен до получения предложений Тегерана по урегулированию конфликта.
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд ТрампПит ХегсетМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала