США ждут ответа Моджтабы Хаменеи по условиям сделки 22 апреля, пишут СМИ

ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. США рассчитывают получить в среду ответ верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на последнее предложение по условиям урегулирования, сообщает портал Axios со ссылкой на израильский источник.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул в своем заявлении, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.
"Ожидается, что в среду Хаменеи даст ответ (на последнее предложение по урегулированию конфликта – ред.)", - пишет портал.
Как сообщает портал Axios со ссылкой на источник на Ближнем Востоке, одной из причин решения Трампа стала необходимость дождаться ответа верховного лидера Ирана на последнее предложение и получения им четких директив для своих переговорщиков.
По информации портала, иранские переговорщики сообщили, что ожидают "зеленого света" от верховного лидера для начала второго раунда переговоров с США, который на данный момент остается на паузе.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.