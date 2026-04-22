США продолжат политику экономического давления на Иран, заявил Бессент - РИА Новости, 22.04.2026
00:56 22.04.2026
CC BY 2.0 / Mike / United States Department of the Treasury — Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
  • Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что ведомство продолжит политику максимального экономического давления против Ирана.
  • Давление, по его словам, осуществляется в рамках кампании "Экономическая ярость".
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что его ведомство продолжит политику максимального экономического давления против Ирана.
"Минфин США продолжит оказывать максимальное давление (на Иран - ред.) в рамках кампании "Экономическая ярость", - написал Бессент в соцсети X.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение отложить удары по Ирану по просьбе руководства Пакистана.
Двадцать второго апреля истекал срок, на который Трамп объявлял перемирие в операции США против Ирана на время переговоров. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие за это время в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно.
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил на прошлой неделе, что США запустили программу под названием "Экономическая ярость" в целях оказания экономического давления на Иран.
