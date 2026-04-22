США продолжат политику экономического давления на Иран, заявил Бессент

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что ведомство продолжит политику максимального экономического давления против Ирана.
- Давление, по его словам, осуществляется в рамках кампании "Экономическая ярость".
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Глава минфина США Скотт Бессент заявил, что его ведомство продолжит политику максимального экономического давления против Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что принял решение отложить удары по Ирану по просьбе руководства Пакистана.
Двадцать второго апреля истекал срок, на который Трамп объявлял перемирие в операции США против Ирана на время переговоров. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие за это время в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно.
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил на прошлой неделе, что США запустили программу под названием "Экономическая ярость" в целях оказания экономического давления на Иран.