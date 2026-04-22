20:40 22.04.2026
СМИ: Пентагон считает, что разминирование Ормузского пролива займет полгода

Американский флаг на здании Министерства обороны США . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон считает, что разминирование Ормузского пролива может занять полгода.
  • Очистка пролива вряд ли будет проведена до окончания конфликта США с Ираном, что может привести к экономическим последствиям в конце года или позже.
  • В Ормузском проливе могут находиться как минимум 20 мин, некоторые из которых могут не иметь технологий геолокации, что затруднит их обезвреживание.
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Расчистка Ормузского пролива от мин может занять, по оценкам Пентагона, полгода и вряд ли будет проведена до окончательного завершения конфликта на Ближнем Востоке, утверждает газета Washington Post, ссылаясь на чиновников военного ведомства.
"Пентагон проинформировал конгресс о том, что на полную очистку Ормузского пролива от мин, установленных иранскими военными, может уйти шесть месяцев, и любая подобная операция вряд ли будет проведена до окончания конфликта США с Ираном, что означает, что экономические последствия конфликта могут проявиться в конце этого года или даже позже", - говорится в публикации.
Доклад был представлен в ходе закрытого брифинга для американских законодателей, рассказали изданию три чиновника, двое из которых отметили, что подобные сроки отчетливо показывают, что цены на нефть и топливо могут оставаться высокими еще долго после заключения возможного мирного соглашения между Тегераном и Вашингтоном.
По оценкам американских военных, в Ормузском проливе якобы могут находиться как минимум 20 мин, при этом некоторые из них могут не иметь технологий геолокации, что затруднит их обезвреживание, отметили чиновники.
Ранее телеканал CBS со ссылкой на неназванных чиновников США сообщал, что в Ормузском проливе находятся не менее 12 подводных мин. Американские официальные лица также утверждали, что Иран якобы разместил в проливе мины собственного производства - "Махам-3" и "Махам-7".
Агрессия США и Израиля против Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
