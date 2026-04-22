Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали Сызрань 11 беспилотниками, погибли два человека
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:37 22.04.2026 (обновлено: 18:05 22.04.2026)
ВСУ атаковали Сызрань 11 беспилотниками, погибли два человека

СК: в Сызрани зафиксировано падение не менее 11 украинских БПЛА

© Фото : соцсетиПоследствия атаки БПЛА в Сызрани
Последствия атаки БПЛА в Сызрани - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© Фото : соцсети
Последствия атаки БПЛА в Сызрани
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали Сызрань 11 беспилотниками.
  • СК России возбудил дело о теракте.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. ВСУ атаковали Сызрань 11 дронами, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
"Утром <...> на территории города <...> зафиксировано падение не менее 11 беспилотных летательных аппаратов украинских вооруженных формирований с последующей детонацией", — сказала она.
СК России возбудил дело о теракте. Следователи осматривают места происшествий, изымают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают очевидцев и потерпевших.
При атаке получили повреждения гражданские объекты и два дома, в одном из них обрушился подъезд. Погибли женщина и ребенок, из-под завалов спасли четырех жильцов. Двенадцать человек пострадали: трех госпитализировали, остальным оказали амбулаторную медицинскую помощь.
На местах ЧП развернули пункты временного размещения. К ликвидации последствий привлекли 317 сотрудников МЧС и 73 единицы техники.
Последствия атаки БПЛА в Сызрани - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Специальная военная операция на УкраинеСызраньСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияРоссияСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныЧастичное обрушение дома в СызраниСамарская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала