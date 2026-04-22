ВСУ атаковали Сызрань 11 беспилотниками, погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ атаковали Сызрань 11 беспилотниками.

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. ВСУ атаковали Сызрань 11 дронами, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

"Утром <...> на территории города <...> зафиксировано падение не менее 11 беспилотных летательных аппаратов украинских вооруженных формирований с последующей детонацией", — сказала она.

СК России возбудил дело о теракте. Следователи осматривают места происшествий, изымают записи с камер видеонаблюдения, допрашивают очевидцев и потерпевших.

При атаке получили повреждения гражданские объекты и два дома, в одном из них обрушился подъезд. Погибли женщина и ребенок, из-под завалов спасли четырех жильцов. Двенадцать человек пострадали: трех госпитализировали, остальным оказали амбулаторную медицинскую помощь.