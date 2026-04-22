10:10 22.04.2026
Снежный покров сформируется в Москве в пятницу, рассказал синоптик

Тишковец: снежный покров высотой до 8 см сформируется в Москве в пятницу

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Снег в Москве
Снег в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве и столичном регионе в пятницу сформируется временный снежный покров высотой от 3 до 8 сантиметров.
  • На востоке Москвы в пределах МКАД местами может появиться снег толщиной от 1 до 3 сантиметров.
  • Из-за снега, метелей и порывистого ветра видимость на дорогах будет ухудшаться до 1–4 километров, а к воскресенью снег исчезнет.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Снежный покров высотой до 8 сантиметров сформируется в столичном регионе в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Снежный покров появится в столичном регионе в конце рабочей недели! В результате очередного арктического происхождения и снегопадов, в пятницу в отдельных районах Подмосковья - в основном на востоке, северо-востоке и юго-востоке столичного региона сформируется временный снежный покров высотой от 3 до 8 сантиметров", - рассказал Тишковец.
Синоптик добавил, что в Москве, преимущественно на востоке, в пределах МКАДа, местами может появиться небольшой снег толщиной от 1 до 3 сантиметров.
"Шлейф снежного покрова протянется от Ярославской области через восток и юг Московской области, и далее небольшим снегом припорошит отдельные районы Тульской, Калужской, Брянской, Смоленской, Курской, Орловской и Белгородской областей, где, кроме того, ожидаются ночные заморозки и гололедица", - отметил он.
Тишковец подчеркнул, что в столичном регионе из-за снега с середины четверга до утра пятницы, а также метелей и порывистого северо-западного ветра, видимость на дорогах будет ухудшаться до 1-4 километров, кратковременно до 400-900 метров. А к воскресенью снег исчезнет.
"Автомобилисты - будьте готовы к непогоде и скользким дорогам", - добавил синоптик.
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Ярославская областьЕвгений Тишковец
 
 
