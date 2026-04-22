"Единая Россия" выступила против штрафов за нарушение "средней скорости"

По мнению депутата Бессарабова, эта инициатива не имеет ничего общего со справедливостью и идет вразрез с позицией фракции и мнением жителей страны. Он также отметил, что спекуляции насчет нештрафуемого превышения скорости на наших дорогах, которое на сегодняшний день установлено в размере 20 километров в час, должны прекратиться.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" отклонила законодательную инициативу, которая предлагала введение административной ответственности за нарушение "средней скорости" автомобиля, сообщил первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов ("Единая Россия").

"Фракция " Единая Россия " отклонила очередную законодательную инициативу, которая предлагала ввести административную ответственность за так называемую "среднюю скорость", - сказал Бессарабов , слова которого приводятся в Telegram-канале фракции.

Он отметил, что эта тема не новая, в очередной раз пытались под предлогом эксперимента ввести на отдельных территориях Российской Федерации такую возможность - штрафовать водителей.

"Понятно, к чему это может привести - сначала будут изымать деньги из карманов водителей за нарушение средней скорости на отдельно взятом участке дороги, а завтра - уже по всей стране, а потом будут высчитывать эту среднюю скорость в течение месяца", - добавил парламентарий.

По словам Бессарабова, эта инициатива "не имеет ничего общего со справедливостью, поскольку она не служит тем целям, которые установлены с точки зрения регулирования правил дорожного движения".

"Когда не установлено ни место, ни время совершения конкретного правонарушения, людям это непонятно, это несправедливо. "Единая Россия" здесь защищает права людей, права автомобилистов", - считает он.

Депутат добавил, что во фракцию "Единая Россия" поступает много обращений от общественных организаций, экспертного сообщества в мире автомобилистов, от простых людей, которые выступили против этой инициативы.

"Я хотел бы, чтобы прекратились спекуляции – это идет вразрез с позицией фракции парламентского большинства, вразрез с мнением жителей страны. Также должны прекратиться спекуляции насчет нештрафуемого превышения скорости на наших дорогах, которое на сегодняшний день установлено в размере 20 километров в час – такие попытки ни к чему хорошему не приведут. Мы не поддержали и эту инициативу. "Единая Россия" ставит точку в этой дискуссии", - подытожил Бессарабов.

Под нарушением средней скорости понимается превышение установленного лимита, рассчитанное не в конкретной точке, а на целом участке дороги - как отношение его длины ко времени преодоления. В отличие от действующих штрафов за превышение, которые фиксируются камерами мгновенно в одном месте, средняя скорость позволяет судить о стиле езды на протяжении нескольких километров.