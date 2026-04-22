"Единая Россия" выступила против штрафов за нарушение "средней скорости"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фракция "Единая Россия" отклонила законодательную инициативу, которая предлагала ввести административную ответственность за нарушение "средней скорости" автомобиля.
- По мнению депутата Бессарабова, эта инициатива не имеет ничего общего со справедливостью и идет вразрез с позицией фракции и мнением жителей страны. Он также отметил, что спекуляции насчет нештрафуемого превышения скорости на наших дорогах, которое на сегодняшний день установлено в размере 20 километров в час, должны прекратиться.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Фракция "Единая Россия" отклонила законодательную инициативу, которая предлагала введение административной ответственности за нарушение "средней скорости" автомобиля, сообщил первый зампред думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов ("Единая Россия").
"Фракция "Единая Россия" отклонила очередную законодательную инициативу, которая предлагала ввести административную ответственность за так называемую "среднюю скорость", - сказал Бессарабов, слова которого приводятся в Telegram-канале фракции.
Он отметил, что эта тема не новая, в очередной раз пытались под предлогом эксперимента ввести на отдельных территориях Российской Федерации такую возможность - штрафовать водителей.
"Понятно, к чему это может привести - сначала будут изымать деньги из карманов водителей за нарушение средней скорости на отдельно взятом участке дороги, а завтра - уже по всей стране, а потом будут высчитывать эту среднюю скорость в течение месяца", - добавил парламентарий.
По словам Бессарабова, эта инициатива "не имеет ничего общего со справедливостью, поскольку она не служит тем целям, которые установлены с точки зрения регулирования правил дорожного движения".
"Когда не установлено ни место, ни время совершения конкретного правонарушения, людям это непонятно, это несправедливо. "Единая Россия" здесь защищает права людей, права автомобилистов", - считает он.
Депутат добавил, что во фракцию "Единая Россия" поступает много обращений от общественных организаций, экспертного сообщества в мире автомобилистов, от простых людей, которые выступили против этой инициативы.
"Я хотел бы, чтобы прекратились спекуляции – это идет вразрез с позицией фракции парламентского большинства, вразрез с мнением жителей страны. Также должны прекратиться спекуляции насчет нештрафуемого превышения скорости на наших дорогах, которое на сегодняшний день установлено в размере 20 километров в час – такие попытки ни к чему хорошему не приведут. Мы не поддержали и эту инициативу. "Единая Россия" ставит точку в этой дискуссии", - подытожил Бессарабов.
Под нарушением средней скорости понимается превышение установленного лимита, рассчитанное не в конкретной точке, а на целом участке дороги - как отношение его длины ко времени преодоления. В отличие от действующих штрафов за превышение, которые фиксируются камерами мгновенно в одном месте, средняя скорость позволяет судить о стиле езды на протяжении нескольких километров.
Законопроект о штрафах за нарушение средней скорости был внесен в Госдуму в июле 2025 года законодательным собранием Вологодской области. Инициатива предполагала фиксацию превышения на участке дороги с помощью автоматических камер - как отношение длины участка ко времени его преодоления. Однако в апреле текущего года профильный комитет по госстроительству не поддержал концепцию документа и рекомендовал Госдуме отклонить проект в первом чтении, указав в своем заключении, что ПДД не содержат понятия "средняя скорость" и требований к её соблюдению. Кроме того, в заключении отмечается, что реализация инициативы потребовала бы дополнительных бюджетных расходов на обустройство дорог техникой, которые не были предусмотрены в финансово-экономическом обосновании.