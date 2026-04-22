В соляных шахтах Еревана десятки человек застряли в центре спелеотерапии

ЕРЕВАН, 22 апр – РИА Новости. Армянские спасатели помогли 46-ти гражданам выбраться из расположенного в соляных шахтах ереванского района Аван на глубине 230 метров центра спелеотерапии, сообщает пресс-служба МВД Армении.
В центре проходят лечение пациенты с бронхиальной астмой и аллергическими заболеваниями.
"Двадцать второго апреля на пульт дежурного центра оперативного управления МВД поступило сообщение, что территория одного из медицинских центров ереванского района Аван обесточена, в результате чего в подземной шахте остались сотрудники и пациенты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место были направлены отряды спасателей.
"Выяснилось, что в подземной шахте, на глубине около 230 метров, находились 46 граждан. Спасатели с помощью включенного генератора и лифта успешно подняли на поверхность всех 46 граждан", - говорится в сообщении.