20:43 22.04.2026 (обновлено: 20:48 22.04.2026)
В соляных шахтах Еревана десятки человек застряли в центре спелеотерапии

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ереванском районе Аван 46 человек застряли в центре спелеотерапии, расположенном в соляных шахтах на глубине 230 метров.
  • Причиной инцидента стало обесточивание территории медицинского центра.
  • Армянские спасатели с помощью генератора и лифта успешно подняли всех людей на поверхность.
ЕРЕВАН, 22 апр – РИА Новости. Армянские спасатели помогли 46-ти гражданам выбраться из расположенного в соляных шахтах ереванского района Аван на глубине 230 метров центра спелеотерапии, сообщает пресс-служба МВД Армении.
В центре проходят лечение пациенты с бронхиальной астмой и аллергическими заболеваниями.
"Двадцать второго апреля на пульт дежурного центра оперативного управления МВД поступило сообщение, что территория одного из медицинских центров ереванского района Аван обесточена, в результате чего в подземной шахте остались сотрудники и пациенты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место были направлены отряды спасателей.
"Выяснилось, что в подземной шахте, на глубине около 230 метров, находились 46 граждан. Спасатели с помощью включенного генератора и лифта успешно подняли на поверхность всех 46 граждан", - говорится в сообщении.
