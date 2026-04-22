Россия готова сотрудничать с Западом по Северному морскому пути

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что если Запад захочет сотрудничать по Северному морскому пути, то РФ рассмотрит такую возможность.
"Россия открыта к профильному диалогу со всеми, кто готов к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству. Сейчас оно в первую очередь развивается с внерегиональными странами, прежде всего с Китаем и Индией. Если западные арктические страны проявят интерес, мы рассмотрим возможные варианты взаимодействия и с их участием", - заявил Масленников "Известиям".