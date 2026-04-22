Рейтинг@Mail.ru
Россия готова сотрудничать с Западом по Северному морскому пути - РИА Новости, 22.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 22.04.2026
Россия готова сотрудничать с Западом по Северному морскому пути

МИД: Россия может рассмотреть возможность сотрудничества с Западом по Севморпути

© РИА Новости / Б. Алексеев | Перейти в медиабанкТранспортные суда у Новой Земли
Транспортные суда у Новой Земли - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Б. Алексеев
Перейти в медиабанк
Транспортные суда у Новой Земли. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что Россия открыта к диалогу по Северному морскому пути.
  • Сейчас сотрудничество России по Северному морскому пути в первую очередь развивается с внерегиональными странами, прежде всего с Китаем и Индией.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что если Запад захочет сотрудничать по Северному морскому пути, то РФ рассмотрит такую возможность.
"Россия открыта к профильному диалогу со всеми, кто готов к конструктивному и взаимовыгодному сотрудничеству. Сейчас оно в первую очередь развивается с внерегиональными странами, прежде всего с Китаем и Индией. Если западные арктические страны проявят интерес, мы рассмотрим возможные варианты взаимодействия и с их участием", - заявил Масленников "Известиям".
РоссияКитайИндияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала