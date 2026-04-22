Краткий пересказ от РИА ИИ ЕС планирует окончательно утвердить 20-й пакет санкций против России во второй половине дня в четверг.

После утверждения ожидается публикация пакета в официальном журнале Евросоюза.

БРЮССЕЛЬ, 22 апр - РИА Новости. ЕС планирует окончательно утвердить 20-й пакет санкций против России во второй половине дня в четверг, сообщил РИА новости европейский источник

"Сегодня 20-й пакет санкций был согласован постпредами, запущена письменная процедура для финального утверждения. Мы ждем, что она завершится завтра во второй половине дня", - сказал собеседник агентства.