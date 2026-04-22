"Рубин" обыграл "Динамо" в матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 22.04.2026
21:44 22.04.2026 (обновлено: 23:43 22.04.2026)
"Рубин" обыграл "Динамо" в матче РПЛ

"Рубин" обыграл "Динамо" в матче 26-го тура РПЛ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Рубин» обыграл «Динамо» в матче 26-го тура РПЛ со счетом 1:0.
  • «Рубин», набрав 38 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» с 35 баллами переместилось на восьмую строчку.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Казанский "Рубин" одержал победу над московским "Динамо" в матче 26-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Мяч на 19-й минуте забил Жак Сиве.
"Рубин", набрав 38 очков, поднялся на седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), сместив "Динамо" с 35 баллами на восьмую строчку.
В следующем матче "Рубин" 25 апреля примет московское ЦСКА, днем позднее "Динамо" сыграет дома с "Сочи".
ФутболСпортРубинДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
