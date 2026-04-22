РПЦ доставила в Донецк 18 тонн воды

17:18 22.04.2026 (обновлено: 17:30 22.04.2026)
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Патриаршая гуманитарная миссия доставила в Донецк 18 тонн воды в пятилитровых бутылках.
  • Средства на закупку воды были собраны на благотворительной платформе "Поможем".
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Патриаршая гуманитарная миссия доставила в Донецк 18 тонн воды в пятилитровых бутылках, сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ) в среду.
"Патриаршая гуманитарная миссия закупила крупную партию питьевой воды для жителей Донецка. Объем поставки составил более 18 тонн в пятилитровых бутылках. Вода направлена на склад Донецкой епархии. Сотрудники и добровольцы Патриаршей гуманитарной миссии начали развоз и передачу бутылок с водой нуждающимся жителям города", – говорится в сообщении.
По информации РПЦ, всего в Донецк, Макеевку и Горловку было передано более 200 тысяч литров воды. Средства на её закупку были собраны на благотворительной платформе "Поможем".
Патриаршая гуманитарная миссия была учреждена решением Священного синода РПЦ в августе 2023 года для общей координации и развития помощи пострадавшим мирным жителям, вынужденным переселенцам в зоне конфликта. в приграничных районах и зоне конфликта действуют 12 церковных центров помощи. Для поддержки мирных жителей Донбасс посетили свыше 6,2 тысячи церковных добровольцев.
