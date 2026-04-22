Росстат рассказал об уровне инфляции в России с 14 по 20 апреля - РИА Новости, 22.04.2026
19:04 22.04.2026
Росстат: инфляция в РФ за период с 14 по 20 апреля составила 0,01%

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль и банкноты номиналом 100, 200 и 1000 рублей
  • Инфляция в России за период с 14 по 20 апреля составила 0,01%, с начала года цены выросли на 3,16%, следует из данных Росстата.
  • Продукты питания как дорожали, так и снижались в цене. Например, выросли цены на муку, сахар, рыбу, а снизились — на яйца, молоко, некоторые виды мяса.
  • Среди непродовольственных товаров и лекарств также были изменения цен: подорожали спички, туалетная бумага, некоторые лекарства, в то время как стиральные порошки и отдельные медикаменты подешевели.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Инфляция в России за период с 14 по 20 апреля составила 0,01% после нулевой динамики неделей ранее, с начала года цены выросли на 3,16%, следует из данных Росстата.
"За период с 14 по 20 апреля 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,01%, с начала месяца – 100,18%, с начала года – 103,16%", - говорится в документе статистического ведомства.
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
Директор МВФ отметила рост инфляции в США на фоне операции в Иране
19 апреля, 22:39
Снижение цен на плодоовощную продукцию за отчетный период усилилось и в среднем составило 0,9% после 0,1% неделей ранее. В частности, цены на огурцы снизились на 4,1%, помидоры - на 1,2%, бананы - на 1,1%, лук - на 0,2%. Выросли цены на капусту - на 1,1%, свеклу и морковь - на 0,6%, картофель - на 0,1%.
Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) с 14 по 20 апреля подорожали мясные консервы для детского питания - на 0,8%; мука - на 0,6%; сахар - на 0,5%; рыба, маргарин и соль - на 0,4%; пшено - на 0,3%; говядина, свинина, сосиски, сардельки, рис, печенье - на 0,2%; баранина, подсолнечное масло, ржаной и пшеничный хлеб, гречка, чай - на 0,1%.
Подешевели яйца - на 0,5%; вареные колбасы, пастеризованное молоко, овощные консервы для детского питания - на 0,3%; мясо кур, творог, ультрапастеризованное молоко, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,2%; полукопченые и варено-копченые колбасы, сливочное масло, кефир, сметана, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,1%.
Среди непродовольственных товаров первой необходимости за период с 14 по 20 апреля подорожали спички - на 0,3%, туалетная бумага и подгузники - на 0,2%, хозяйственное мыло - на 0,1%. Снизились цены на стиральные порошки - на 0,3%, пеленки для новорожденных и туалетное мыло - на 0,1%.
Электропылесосы за отчетный период подешевели на 0,2%, стоимость смартфонов и телевизоров не изменилась. Цена на иностранные легковые автомобили выросла на 0,1%, на отечественные - не изменилась. Бензин подорожал на 0,2%, дизельное топливо - на 0,1%.
Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. В частности, активированный уголь подорожал на 0,5%, левомеколь и анальгин - на 0,4%, нимесулид - на 0,2%, ренгалин - на 0,1%. Римантадин подешевел на 0,5%, корвалол - на 0,4%, валидол и пенталгин - на 0,1%.
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Набиуллина заявила о рисках для инфляции из-за сбоев поставок через Ормуз
16 апреля, 13:04
 
