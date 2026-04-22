В Госдуме предложили продлить гаражную амнистию

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Гаражную амнистию" в России могут продлить еще на пять лет, до 1 сентября 2031 года, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Единая Россия " предлагает продлить на пять лет срок действия гаражной амнистии - до 1 сентября 2031 года. Соответствующий законопроект уже находится на рассмотрении Государственной думы", - сказал Колунов

Парламентарий напомнил, что "гаражная амнистия" существует в России с сентября 2021 года, программа позволяет в упрощенном порядке оформить гараж и землю под ним в собственность, если гараж был возведен до 1 декабря 2004 года и не был признан самовольной постройкой.

"За прошедшие годы почти 750 тысяч гаражей и участков под ними оформлено. Это важная мера поддержки наших граждан, которая, безусловно, должна быть продлена. Программа должна была завершиться в текущем году, 1 сентября 2026 года. Однако есть все основания полагать, что упрощенный порядок регистрации гаражей и земли под ними будет продлен до 1 сентября 2031 года", - отметил Колунов.

Как рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский , продление "гаражной амнистии" до 2031 года является абсолютно оправданным решением. По его словам, данный механизм оказался востребованным: люди получили возможность в упрощенном порядке оформить в собственность гаражи и землю под ними, защитить свое имущество, спокойно передавать его по наследству, продавать и исключать постоянные споры о правовом статусе таких объектов.

"Зачем нужно продление? Потому что значительная часть гаражей по стране до сих пор остается неоформленной. Во многих случаях речь идет об объектах, которыми семьи пользуются десятилетиями, но юридически они до конца не урегулированы. Если не продлить амнистию, многие граждане просто не успеют пройти эту процедуру, особенно там, где есть архивные сложности, вопросы по документам или высокая нагрузка на муниципалитеты", - подчеркнул он.