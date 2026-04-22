"Росатом" впервые в мире отработал сжигание опасных веществ в реакторе АЭС - РИА Новости, 22.04.2026
17:38 22.04.2026
"Росатом" впервые в мире отработал сжигание опасных веществ в реакторе АЭС

"Росатом" впервые в мире отработал сжигание опасных радиоактивных веществ на АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • "Росатом" впервые в мире успешно провел "сжигание" опасных радиоактивных веществ в реакторе АЭС.
  • На энергоблоке № 4 Белоярской АЭС завершилась первая программа опытно-промышленной эксплуатации уран-плутониевого МОКС-топлива с добавлением минорных актинидов.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Росатом" впервые в мире успешно отработал "сжигание" в реакторе АЭС очень опасных радиоактивных веществ, содержащихся в отработавшем ядерном топливе, такой подход поможет повысить экологическую безопасность атомной энергетики будущего, сообщила российская атомная госкорпорация.
"На энергоблоке № 4 Белоярской АЭС в реакторе на быстрых нейтронах БН-800 завершилась первая в мире программа опытно-промышленной эксплуатации уран-плутониевого МОКС-топлива с добавлением так называемых минорных актинидов – наиболее радиотоксичных и долгоживущих компонентов, содержащихся в облученном ядерном топливе (ОЯТ)", - говорится в сообщении.
Три опытных топливных сборки с америцием-241 и нептунием-237 были загружены в реактор летом 2024 года и успешно прошли цикл эксплуатации, позже их направят на послереакторные исследования.
Утилизация минорных актинидов через "дожигание" в энергетических реакторах АЭС – это ключевой элемент в создании атомной энергетики четвертого поколения, подчеркивается в сообщении. В реакторах под действием быстрых нейтронов минорные актиниды делятся на элементы, представляющие гораздо меньшую потенциальную опасность.
"Выжигание минорных актинидов в реакторе – это не разовый опыт, а долгосрочная стратегия. Перед тем, как перевести это решение в промышленный масштаб, мы демонстрируем саму технологическую возможность, что эта идея работает", – отметил старший вице-президент по научно-технической деятельности АО "ТВЭЛ" (головная компания топливного дивизиона "Росатома") Александр Угрюмов, слова которого приведены в сообщении.
