"Росатом" впервые в мире отработал сжигание опасных веществ в реакторе АЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ "Росатом" впервые в мире успешно провел "сжигание" опасных радиоактивных веществ в реакторе АЭС.

На энергоблоке № 4 Белоярской АЭС завершилась первая программа опытно-промышленной эксплуатации уран-плутониевого МОКС-топлива с добавлением минорных актинидов.

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. "Росатом" впервые в мире успешно отработал "сжигание" в реакторе АЭС очень опасных радиоактивных веществ, содержащихся в отработавшем ядерном топливе, такой подход поможет повысить экологическую безопасность атомной энергетики будущего, сообщила российская атомная госкорпорация.

"На энергоблоке № 4 Белоярской АЭС в реакторе на быстрых нейтронах БН-800 завершилась первая в мире программа опытно-промышленной эксплуатации уран-плутониевого МОКС-топлива с добавлением так называемых минорных актинидов – наиболее радиотоксичных и долгоживущих компонентов, содержащихся в облученном ядерном топливе (ОЯТ)", - говорится в сообщении

Три опытных топливных сборки с америцием-241 и нептунием-237 были загружены в реактор летом 2024 года и успешно прошли цикл эксплуатации, позже их направят на послереакторные исследования.

Утилизация минорных актинидов через "дожигание" в энергетических реакторах АЭС – это ключевой элемент в создании атомной энергетики четвертого поколения, подчеркивается в сообщении. В реакторах под действием быстрых нейтронов минорные актиниды делятся на элементы, представляющие гораздо меньшую потенциальную опасность.