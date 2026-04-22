РКН в 2026 году отозвал 1967 лицензий у операторов связи по всей стране

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Роскомнадзор в 2026 году отозвал 1967 лицензий у 1025 операторов связи по всей России за отсутствие отчетов по их деятельности, заявили РИА Новости в ведомстве.
"В текущем году прекращено 1967 лицензий у 1025 операторов связи. Всего в настоящее время в РФ действует 20 564 лицензии у 6980 лицензиатов", - рассказали там.
В Роскомнадзоре отметили, что при необходимости оказания услуг связи компании вправе обратиться за получением новой лицензии.
В ведомстве пояснили, что ежегодно прекращается действие лицензий операторов связи, не подавших отчет о своей деятельности. В основном это касается лицензий на отдельные виды услуг связи, которые операторы не оказывают.
При этом деятельность самого оператора связи продолжается без ограничений, в соответствии с лицензиями на иные виды услуг связи.
В Роскомнадзоре пояснили, что лицензиаты не обязаны предоставлять отчеты по лицензиям, по которым они еще не начали оказывать услуги связи.