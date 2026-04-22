РЭЦ: инструменты поддержки ВЭД для ДВ представили на GLOBAL EXPO

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Инструменты поддержки ВЭД для Дальнего Востока представили на GLOBAL EXPO 2026 во Владивостоке, рассказал Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).

"22 апреля в Национальном центре "Россия" во Владивостоке состоялась панельная сессия "Актуальные меры поддержки внешнеэкономической деятельности". Мероприятие, организованное при поддержке Министерства международных и внешнеэкономических связей Приморского края, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" и Центра поддержки экспорта Приморского края, собрало ведущих экспортеров региона и начинающих участников ВЭД. Мероприятие прошло в рамках Международной выставки товаров и услуг GLOBAL EXPO Vladivostok 2026, где Российский экспортный центр выступил соорганизатором деловой программы", - говорится в пресс-релизе.

В рамках сессии были представлены финансовые инструменты поддержки внешнеэкономической деятельности от Росэксимбанка и "Эксар", входящих в группу РЭЦ, а также программы "Сделано в России". Особое внимание уделили федеральным и региональным механизмам продвижения продукции на внешних рынках и возможностям цифровой платформы "Мой экспорт".

Участником мероприятия стала Директор по поддержке регионального экспорта Росэксимбанка Ольга Домайн. Она представила кредитный продукт "Деньги на экспорт", предназначенный для пополнения оборотных средств несырьевых экспортеров, включая высокотехнологичную продукцию. Кредит выдается на сумму до 100 миллионов рублей по ставке - 7,5%. Также у компаний малого и среднего бизнеса наблюдается рост востребованности банковской гарантия возврата НДС для МСП с увеличенным сроком действия лимита с 24 до 48 месяцев, стоимость за выдачу гарантии 5 тысяч рублей, и продукта "Страхование отсрочки платежа для МСП", которые можно оформить на платформе "Мой экспорт".

Особый интерес у участников вызвали три новых расчетных продукта, созданных при содействии РЭЦ. Первый - это новый механизм расчетов с КНР, который обеспечивает проведение платежей с минимальной комиссией и без дополнительных рисков избыточного комплаенса на иностранной стороне. Второй продукт - платформа-агрегатор "Планета" альтернативных способов расчетов, позволяющая находить финансовых посредников, проводить безопасные сделки, обмениваться ликвидностью за рубежом, использовать умный подбор встречных заявок, прозрачное ценообразование, прямые переговоры и автоматическое подписание договоров с электронной подписью. Третье решение - платежи с использованием цифровых инструментов, включая криптовалюты в разрешенном правовом поле, что особенно актуально для расчетов с иностранными контрагентами в странах, где такие инструменты уже легализованы.

Руководитель представительства РЭЦ во Владивостоке Денис Дробот совместно с руководителем Центра поддержки экспорта Приморского края Натальей Акимовой структурировали весь спектр механизмов продвижения продукции на внешние рынки и подробно рассказали о возможностях субсидиарной поддержки экспортных поставок.

Завершил мероприятие Заместитель директора департамента маркетинга АО "Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики" Олег Кальницкий. В своем выступлении он рассказал о позиционировании локальных брендов и возможностях особых режимах таможенного, налогового и административного регулирования для реализации экспортно ориентированных проектов.