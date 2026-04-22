РЭЦ: онлайн-помощник по маркетплейсам упрощает экспортерам выход на рынки
11:38 22.04.2026
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Онлайн‑помощник по маркетплейсам на платформе "Мой экспорт" упрощает российским экспортерам выход на международные онлайн‑площадки, рассказал Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).
"Онлайн-помощник по маркетплейсам на цифровой платформе "Мой экспорт" показывает свою эффективность: с момента запуска обновленной функции в ноябре 2025 года сервис уже сформировал свыше 500 индивидуальных стратегий выхода на зарубежные площадки. Каждая из созданных стратегий уникальна и включает полный экспортный путь, в том числе расчет необходимого бюджета, решение логистических вопросов и продвижения на выбранных рынках. Инструмент работает в режиме 24/7 и позволяет российским предприятиям получать развернутые планы действий без участия консультантов и ожидания ответа оператора", - говорится в сообщении РЭЦ.
Главная особенность помощника - его содержательная часть. Алгоритмы сервиса обучены не на данных из открытых чатов или нейросетей, а на многолетнем опыте профильных экспертов Российского экспортного центра. Это значит, что предприниматель получает не усредненный ответ машины, а выверенную практическую рекомендацию, прошедшую проверку временем и реальными кейсами, подчеркнули в РЭЦ.
Итогом работы сервиса становится персонализированная дорожная карта в формате структурированного PDF-файла. Этот документ аккумулирует ответы на все критически важные вопросы для запуска эффективных онлайн-продаж: от точного подбора маркетплейса "здесь и сейчас" до детального расчета необходимого бюджета и путей преодоления логистических барьеров.
Алгоритм учитывает индивидуальную бизнес-модель экспортера: готов ли он минимизировать издержки, развивая продажи самостоятельно, или планирует делегировать процессы на аутсорсинг проверенным партнерам экосистемы. Благодаря высокой вариативности сервис охватывает все разнообразие российского несырьевого экспорта - от продуктов АПК, косметики и высокотехнологичного оборудования до уникальных решений креативных индустрий, услуг и цифровых продуктов. Такая универсальность делает онлайн-помощник востребованным инструментом для роста как микропредприятий и МСП, так и крупного бизнеса.
В РЭЦ также отметили, что российским экспортерам доступны различные услуги по продвижению своей продукции на маркетплейсах на платформе "Мой экспорт".
Российский экспортный центр является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций "Эксар", Росэксимбанк и "Школа экспорта".
