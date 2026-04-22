РЭЦ: онлайн-помощник по маркетплейсам упрощает экспортерам выход на рынки

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Онлайн‑помощник по маркетплейсам на платформе "Мой экспорт" упрощает российским экспортерам выход на международные онлайн‑площадки, рассказал Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).

"Онлайн-помощник по маркетплейсам на цифровой платформе "Мой экспорт" показывает свою эффективность: с момента запуска обновленной функции в ноябре 2025 года сервис уже сформировал свыше 500 индивидуальных стратегий выхода на зарубежные площадки. Каждая из созданных стратегий уникальна и включает полный экспортный путь, в том числе расчет необходимого бюджета, решение логистических вопросов и продвижения на выбранных рынках. Инструмент работает в режиме 24/7 и позволяет российским предприятиям получать развернутые планы действий без участия консультантов и ожидания ответа оператора", - говорится в сообщении РЭЦ.

Главная особенность помощника - его содержательная часть. Алгоритмы сервиса обучены не на данных из открытых чатов или нейросетей, а на многолетнем опыте профильных экспертов Российского экспортного центра. Это значит, что предприниматель получает не усредненный ответ машины, а выверенную практическую рекомендацию, прошедшую проверку временем и реальными кейсами, подчеркнули в РЭЦ.

Итогом работы сервиса становится персонализированная дорожная карта в формате структурированного PDF-файла. Этот документ аккумулирует ответы на все критически важные вопросы для запуска эффективных онлайн-продаж: от точного подбора маркетплейса "здесь и сейчас" до детального расчета необходимого бюджета и путей преодоления логистических барьеров.

Алгоритм учитывает индивидуальную бизнес-модель экспортера: готов ли он минимизировать издержки, развивая продажи самостоятельно, или планирует делегировать процессы на аутсорсинг проверенным партнерам экосистемы. Благодаря высокой вариативности сервис охватывает все разнообразие российского несырьевого экспорта - от продуктов АПК, косметики и высокотехнологичного оборудования до уникальных решений креативных индустрий, услуг и цифровых продуктов. Такая универсальность делает онлайн-помощник востребованным инструментом для роста как микропредприятий и МСП, так и крупного бизнеса.

В РЭЦ также отметили, что российским экспортерам доступны различные услуги по продвижению своей продукции на маркетплейсах на платформе "Мой экспорт".