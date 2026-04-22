ПВО за четыре часа уничтожила десять украинских беспилотников

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Средства ПВО за четыре часа уничтожили десять украинских беспилотников над тремя российскими областями, сообщило Минобороны России.

"Двадцать второго апреля в период с 16.00 до 20.00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской и Курской областей", - говорится в сообщении министерства.