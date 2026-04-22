В Ростовской области уничтожили БПЛА

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минувшей ночью БПЛА уничтожены в Верхнедонском районе Ростовской области, информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Верхнедонском районе. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться", - написал он в Telegram-канале.
Слюсарь уточнил, что в настоящее время беспилотная опасность сохраняется.
