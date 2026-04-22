Путин пожелал счастья чемпионке по боксу, которая скоро станет матерью

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал счастья российской чемпионке по боксу, которая скоро станет мамой.
Президент в среду награждает российских боксеров и бойцов смешанных единоборств государственными наградами в Кремле.
"На ухо шепнули, что одна из вас (спортсменок – ред.) ждет ребенка, что особенно приятно. Я надеюсь, что вы будете счастливой мамой", - сказал Путин во время награждения.
Глава государства выразил надежду, что спортсменка сможет поддержать и другое важнейшее направление в развитии России – демографическое.