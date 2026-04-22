Девушки-боксеры из России показывают себя с лучшей стороны, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Девушки-боксеры из России показывают себя с лучшей стороны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в среду проводит встречу в Кремле с победителями чемпионатов мира по боксу.
"Да, действительно, это (бокс - ред.), казалось бы, такой мужской вид спорта, но мне приятно отметить, что и девушки наши тоже показывают себя с самой лучшей стороны", - сказал глава государства на церемонии награждения спортсменов и представителей Федерации бокса.