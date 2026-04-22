Путин вручил награды российским боксерам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения проходит в Кремле. Путин поздравил спортсменов, которым накануне указом президента были присвоены госнаграды.
Орденом Дружбы были отмечены председатель исполнительного комитета Федерации бокса Умар Кремлев, трехкратный чемпион мира по боксу в весовой категории до 92 килограммов, заслуженный мастер спорта России Муслим Гаджимагомедов.
Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" были награждены боец смешанных единоборств Петр Ян, боксер-профессионал Мурат Гассиев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, боксеры Нуне Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова и Всеволод Шумков.