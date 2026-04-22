Путин вручил награды российским боксерам - РИА Новости, 22.04.2026
20:26 22.04.2026 (обновлено: 20:29 22.04.2026)
Путин вручил награды российским боксерам

Путин вручил госнаграды российским боксерам

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Президент России Владимир Путин во время встречи со спортсменами и представителями Федерации бокса России
Президент России Владимир Путин во время встречи со спортсменами и представителями Федерации бокса России - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Президент России Владимир Путин во время встречи со спортсменами и представителями Федерации бокса России
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу.
  • Орденом Дружбы отметили председателя исполнительного комитета Федерации бокса Умар Кремлев и трехкратного чемпиона мира по боксу Муслим Гаджимагомедов.
  • Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" были награждены боец смешанных единоборств Петр Ян, боксер-профессионал Мурат Гассиев, генеральный секретарь Федерации бокса Александр Беспутин, боксеры Нуне Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова и Всеволод Шумков.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям чемпионатов мира по боксу, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения проходит в Кремле. Путин поздравил спортсменов, которым накануне указом президента были присвоены госнаграды.
Орденом Дружбы были отмечены председатель исполнительного комитета Федерации бокса Умар Кремлев, трехкратный чемпион мира по боксу в весовой категории до 92 килограммов, заслуженный мастер спорта России Муслим Гаджимагомедов.
Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" были награждены боец смешанных единоборств Петр Ян, боксер-профессионал Мурат Гассиев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, боксеры Нуне Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова и Всеволод Шумков.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
Россия будет делать все для поддержки своих боксеров, заявил Путин
Вчера, 20:22
 
