Путин вместе с российскими боксерами поднял бокал шампанского

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поднял бокал шампанского вместе с победителями чемпионатов мира по боксу, которые были награждены государственными наградами, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в Кремле прошла церемония вручения госнаград победителям чемпионатов мира по боксу. После церемонии президент и награжденные спортсмены подняли бокалы с шампанским и побеседовали.
Глава государства ранее своим указом наградил орденом Дружбы председателя исполнительного комитета Федерации бокса России Умара Кремлева, трехкратного чемпиона мира по боксу в весовой категории до 92 килограммов, заслуженного мастера спорта России Муслима Гаджимагомедова.
Кроме того, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" были награждены боец смешанных единоборств Петр Ян, боксер-профессионал Мурат Гассиев, генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, боксеры Нуне Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова и Всеволод Шумков.