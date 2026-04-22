Путин надеется, что МОК преодолеет позорное наследие предшественников - РИА Новости, 22.04.2026
20:24 22.04.2026
Путин надеется, что МОК преодолеет позорное наследие предшественников

Путин: МОК должен поскорее преодолеть позорное наследие предшественников

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство МОК и международных спортивных федераций преодолеет наследие своих предшественников.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новое руководство Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет позорное наследие своих предшественников.
Путин в среду награждает российских боксеров и бойцов смешанных единоборств государственными наградами в Кремле. В ходе церемонии он подчеркнул, что решение МОК по отстранению российских атлетов обнажило политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников.
"Надеюсь, что новое руководство Международного олимпийского комитета и международных спортивных федераций как можно скорее преодолеет это наследие - тяжелое и, как я уже сказал, позорное наследие своих предшественников", - заявил Путин.
Путин назвал позорным и трусливым поведение прежнего руководства МОК
Вчера, 20:07
 
