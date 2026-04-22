Путин назвал особенным триумф паралимпийцев на Играх в Италии

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал особенным и уникальным триумф российских паралимпийцев на играх в Италии.
Путин в среду награждает российских боксеров и бойцов смешанных единоборств государственными наградами в Кремле.
"Особенным, поистине уникальным без всякого преувеличения стал триумф паралимпийцев России в Милане. Третье общекомандное место было добыто составом, как вы знаете об этом, который в разы, именно в разы уступал по численности командам основных соперников. Это выдающийся результат", - сказал глава государства на церемонии.