Отстранение российских атлетов показало ангажированность МОК, заявил Путин

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) по отстранению атлетов из РФ обнажило ангажированность значительной части спортивных чиновников, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в среду награждает российских боксеров и бойцов смешанных единоборств государственными наградами в Кремле.
"Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине при полном игнорировании других аналогичных трагических многочисленных вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников", - сказал Путин.