Путин уверен, что у российских атлетов впереди много побед под флагом

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что впереди у атлетов из России много побед под российским флагом и в сопровождении национального гимна страны.

"Уверен, впереди у вас, как и у ваших товарищей, представителей самых разных видов спорта, еще много спортивных триумфов, в том числе на крупнейших международных соревнованиях и обязательно под нашим родным флагом в сопровождении национального гимна России", - сказал Путин в ходе награждения.