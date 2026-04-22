МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских чемпионов мира по боксу, отметив их вклад в укрепление позиций России в мировом спорте.

"На чемпионатах мира прошлого, 2025 года, первые места в общекомандном зачете завоевали и наша мужская, и наша женская сборная", - подчеркнул Путин.