МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских чемпионов мира по боксу, отметив их вклад в укрепление позиций России в мировом спорте.
Путин в среду награждает российских боксеров и бойцов смешанных единоборств государственными наградами в Кремле.
"Искренне рад поздравить всех присутствующих с успехом. Ваши выступления и результаты - это весомый вклад в подтверждение лидерских позиций России в мировом спорте", - сказал Путин в ходе церемонии награждения.
Президент РФ отметил, что в зале Кремля собрались сильнейшие боксеры страны, победители международных турниров.
"На чемпионатах мира прошлого, 2025 года, первые места в общекомандном зачете завоевали и наша мужская, и наша женская сборная", - подчеркнул Путин.
На церемонии в числе награждаемых были действующий чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в бриджервейте Муслим Гаджимагомедов, новый регулярный чемпион по версии WBA в тяжелом весе Мурат Гассиев, обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян. Также президент вручил орден Дружбы президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлеву.
Наград удостоены генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин, боксеры Нуне Асатрян, Шарабутдин Атаев, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова и Всеволод Шумков.