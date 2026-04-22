Путин назвал позорным и трусливым поведение прежнего руководства МОК

- Владимир Путин назвал позорным и трусливым поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета (МОК).
- Путин считает, что поведение прежнего руководства МОК нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и принципам олимпизма.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал позорным и трусливым поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета (МОК).
Глава государства в среду в Кремле награждает российских боксеров и бойцов смешанных единоборств государственными наградами.
"Позорное, я бы сказал, трусливое, политически мотивированное поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма", - сказал Путин в ходе награждения.