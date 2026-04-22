Путин заявил о достойном возвращении россиян на международные состязания

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские спортсмены с успехом возвращаются на международные состязания, заявил Владимир Путин.
"Россия постепенно возвращается на мировые спортивные арены и делает это весьма достойно", — отметил он на встрече в Кремле с победителями и призерами чемпионата мира по боксу.
Владимир Путин на встрече со спортсменами
Президент подчеркнул, что решение МОК отстранить отечественных атлетов от соревнований было трусливым и позорным, оно нанесло большой ущерб олимпийскому движению. Россия надеется, что новое руководство организации исправит ситуацию.
Путин также поздравил боксеров с успехом на соревнованиях в Дубае, отметив их вклад в укрепление позиций страны в мировом спорте. Он добавил, что впереди у россиян еще много побед под национальным флагом и с гимном.
Владимир Путин и Умар Кремлев
После вступительного слова Путин вручил государственные награды президенту Международной ассоциации бокса (IBA) Умару Кремлеву, генеральному секретарю Федерации бокса России Александру Беспутину и бойцу смешанных единоборств Петру Яну.
Также их удостоены боксеры: Муслим Гаджимагомедов, Мурат Гассиев, Нуне Асатрян, Шарабутдин Атаев, Всеволод Шумков, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова.
Владимир Путин и Муслим Гаджимагомедов
Чемпионат мира по боксу состоялся в Дубае в декабре. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав рекордное количество золотых наград в своей истории — семь. Спортсмены выступали с национальным флагом и гимном.
