Рейтинг@Mail.ru
Путин заявил о достойном возвращении россиян на международные состязания
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:06 22.04.2026 (обновлено: 21:41 22.04.2026)
Путин заявил о достойном возвращении россиян на международные состязания

Путин: российские спортсмены с успехом возвращаются на международную арену

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин встретился с российскими боксерами в Кремле и поздравил их с успешным выступлением на чемпионате мира в Дубае.
  • По его словам, отечественные спортсмены триумфально возвращаются на международную арену.
  • Впереди у россиян еще много побед под национальным флагом и с гимном.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российские спортсмены с успехом возвращаются на международные состязания, заявил Владимир Путин.
"Россия постепенно возвращается на мировые спортивные арены и делает это весьма достойно", — отметил он на встрече в Кремле с победителями и призерами чемпионата мира по боксу.
Президент подчеркнул, что решение МОК отстранить отечественных атлетов от соревнований было трусливым и позорным, оно нанесло большой ущерб олимпийскому движению. Россия надеется, что новое руководство организации исправит ситуацию.
Путин также поздравил боксеров с успехом на соревнованиях в Дубае, отметив их вклад в укрепление позиций страны в мировом спорте. Он добавил, что впереди у россиян еще много побед под национальным флагом и с гимном.
После вступительного слова Путин вручил государственные награды президенту Международной ассоциации бокса (IBA) Умару Кремлеву, генеральному секретарю Федерации бокса России Александру Беспутину и бойцу смешанных единоборств Петру Яну.
Также их удостоены боксеры: Муслим Гаджимагомедов, Мурат Гассиев, Нуне Асатрян, Шарабутдин Атаев, Всеволод Шумков, Джамбулат Бижамов, Елена Гапешина, Салтанат Меденова, Исмаил Муцольгов, Илья Попов, Давид Суров, Анастасия Шамонова.
Чемпионат мира по боксу состоялся в Дубае в декабре. Сборная России выиграла медальный зачет, завоевав рекордное количество золотых наград в своей истории — семь. Спортсмены выступали с национальным флагом и гимном.
СпортРоссияВладимир ПутинМуслим ГаджимагомедовОбществоМеждународный олимпийский комитет (МОК)ДубайАлександр БеспутинУмар Кремлев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала