Президент Сейшельских Островов поблагодарил Путина за приглашение в Россию - РИА Новости, 22.04.2026
16:36 22.04.2026
Президент Сейшельских Островов поблагодарил Путина за приглашение в Россию

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Президент Сейшельских островов Патрик Эрмини во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Президент Сейшельских островов Патрик Эрмини во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
  • Президент Сейшельских Островов Патрик Эрмини поблагодарил Владимира Путина за приглашение посетить Россию.
  • На переговорах в Кремле лидеры планируют обсудить развитие сотрудничества между Россией и Сейшельскими Островами в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент Сейшельских Островов Патрик Эрмини поблагодарил российского лидера Владимира Путина за приглашение посетить Российскую Федерацию.
Российско-сейшельские переговоры на высшем уровне проходят в Кремле в рамках рабочего визита Эрмини в РФ. Лидеры планируют обсудить развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также вопросы международной и региональной проблематики.
"Господин президент, большое Вам спасибо за приглашение посетить Россию. Для меня большая честь посетить вашу красивую страну и Москву", - сказал президент Сейшел на переговорах с российским лидером.
"К нам очень хорошо относятся. Пока что нет жалоб", - добавил Эрмини с улыбкой.
Президент республики отметил, что Российская Федерация для Сейшельских Островов - хороший друг.
