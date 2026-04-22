Президент Сейшельских Островов поблагодарил Путина за приглашение в Россию

- Президент Сейшельских Островов Патрик Эрмини поблагодарил Владимира Путина за приглашение посетить Россию.
- На переговорах в Кремле лидеры планируют обсудить развитие сотрудничества между Россией и Сейшельскими Островами в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент Сейшельских Островов Патрик Эрмини поблагодарил российского лидера Владимира Путина за приглашение посетить Российскую Федерацию.
Российско-сейшельские переговоры на высшем уровне проходят в Кремле в рамках рабочего визита Эрмини в РФ. Лидеры планируют обсудить развитие сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также вопросы международной и региональной проблематики.
"Господин президент, большое Вам спасибо за приглашение посетить Россию. Для меня большая честь посетить вашу красивую страну и Москву", - сказал президент Сейшел на переговорах с российским лидером.
"К нам очень хорошо относятся. Пока что нет жалоб", - добавил Эрмини с улыбкой.
Президент республики отметил, что Российская Федерация для Сейшельских Островов - хороший друг.