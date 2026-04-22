Путин поблагодарил президента Сейшел за визит в Россию

Президент РФ Владимир Путин и президент Сейшельских островов Патрик Эрмини во время встречи в Кремле

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поблагодарил президента Сейшельских Островов Патрика Эрмини за визит в Российскую Федерацию, отметив, что в этом году страны отмечают юбилей в установлении дипломатических отношений.

Переговоры Путина и Эрмини прошли в среду в Кремле.

"Хочу поблагодарить Вас, господин президент, за то, что Вы приняли приглашение и прибыли с визитом в Россию", - сказал глава государства в начале беседы.

Путин напомнил, что в этом году страны отмечают 50-летие установления дипломатических взаимоотношений.