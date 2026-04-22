Путин поблагодарил президента Сейшел за визит в Россию - РИА Новости, 22.04.2026
16:16 22.04.2026
Путин поблагодарил президента Сейшел за визит в Россию

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Президент РФ Владимир Путин и президент Сейшельских островов Патрик Эрмини во время встречи в Кремле
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российский лидер Владимир Путин поблагодарил президента Сейшельских Островов Патрика Эрмини за визит в Российскую Федерацию, отметив, что в этом году страны отмечают юбилей в установлении дипломатических отношений.
Переговоры Путина и Эрмини прошли в среду в Кремле.
"Хочу поблагодарить Вас, господин президент, за то, что Вы приняли приглашение и прибыли с визитом в Россию", - сказал глава государства в начале беседы.
Путин напомнил, что в этом году страны отмечают 50-летие установления дипломатических взаимоотношений.
"Очень приятно, что этот юбилейный год начинается с Вашего визита в Российскую Федерацию", - добавил российский лидер.
