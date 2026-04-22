15:58 22.04.2026 (обновлено: 16:19 22.04.2026)
Путин поблагодарил Сейшелы за поддержку многих инициатив в ООН

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Сейшельских островов Патрик Эрмини во время встречи в Кремле. 22 апреля 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия благодарна Сейшелам за поддержку многих инициатив в ООН.
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия благодарна Сейшелам за поддержку многих инициатив в ООН, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду проводит переговоры с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини, который прибыл в Россию с рабочим визитом.
"У нас (России и Сейшел - ред.) сложились очень хорошие отношения на международных площадках. Мы согласовываем наши позиции, и благодарны вашей стране за поддержку многих инициатив Российской Федерации на площадке Организации Объединенных Наций", - сказал Путин в ходе переговоров.
Путин пригласил Сейшелы принять участие в форуме Россия — Африка
