Путин поблагодарил Сейшелы за поддержку многих инициатив в ООН

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Россия благодарна Сейшелам за поддержку многих инициатив в ООН, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в среду проводит переговоры с президентом Сейшельских островов Патриком Эрмини, который прибыл в Россию с рабочим визитом.
"У нас (России и Сейшел - ред.) сложились очень хорошие отношения на международных площадках. Мы согласовываем наши позиции, и благодарны вашей стране за поддержку многих инициатив Российской Федерации на площадке Организации Объединенных Наций", - сказал Путин в ходе переговоров.